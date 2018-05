Francavilla: lancia figlia dal viadotto dell'autostrada e minaccia il suicidio, è giallo sulla moglie

Emergono i primi dettagli riguardanti la vicenda dell'uomo che minaccia il suicidio dal cavalcavia dell'autostrada A14 nel territorio di Francavilla, sopra la Fondovalle Alento. L'aspirante suicida ha lanciato nel vuoto la figlia dal cavalcavia che è finita vicino alla carreggiata della strada. Sono pochissime le speranze di trovare in vita la bimba, considerando il volo di oltre 25 metri e l'impossibilità allo stato attuale di poterla soccorrere.

L'uomo non permette ai soccorritori di avvicinarsi al corpo minacciando di lanciarsi egli stesso nel vuoto. Intanto si è scoperto che la moglie è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Chieti dopo una caduta dal quarto piano avvenuta questa mattina in circostanze ancora da chiarire. Resta infatti da capire se si sia trattato di un tentativo di suicidio, di un incidente o altro. I due episodi però sono ovviamente collegati.