Si fa versare le caparre ma non consegna le foto delle cerimonie, denunciato

Si faceva versare le caparre ma non consegnava le foto delle cerimonie: denunciato a piede libero un fotografo del Pescarese che aveva lo studio in città. I carabinieri della stazione di Sambuceto hanno rintracciato l'uomo, che è finito nei guai per il reato di truffa con recidiva infraquinquennale.

La denuncia che ha fatto scattare le indagini è partita da cinque famiglie di San Giovanni Teatino, che si erano rivolte al professionista per realizzare i fotoservizi di matrimoni o battesimi, dal 2016 in poi. E, per farlo, gli avevano versato consistenti somme come anticipo della prestazione.

Improvvisamente, però, il fotografo ha chiuso lo studio facendo perdere le sue tracce, e tutto questo senza portare a termine il lavoro pattuito. A quel punto le vittime si sono rivolte ai militari dell'Arma, che hanno individuato l'uomo nella sua nuova residenza in un comune della provincia di Pescara.

L'abitazione è stata perquisita e all'interno sono stati trovati e sequestrati 12 supporti magnetici su cui erano memorizzati più di 2.500 gigabyte di foto.