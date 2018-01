Fossacesia, deraglia un treno merci: ritardi e cancellazioni sulla linea Pescara - Foggia

Ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria fra Foggia e Pescara, a causa del deragliamento di un treno avvenuto nella notte a Fossacesia. Lo ha fatto sapere RFI spiegando che due vagoni merci nella notte sono usciti dai binari per cause ancora da chiarire. Per questo, i tecnici sono al lavoro per riparare i danni alla linea ed attualmente è in vigore il senso unico alternato fra San Vito e Vasto, con ritardi di almeno 30 minuti e possibili cancellazioni.

