Forbes: per gli americani Città Sant'Angelo è uno posti migliori al Mondo dove vivere

Anche l'Abruzzo e la nostra Città Sant'Angelo conquistano il cuore degli americani. La nota rivista di economia e società Forbes, infatti, ha stilato una classifica dei posti migliori al Mondo dove conviene trasferirsi, sia per la qualità della vita che per i costi relativamente accessibili.

E proprio la nostra Regione è stata nominata come esempio di tranquillità, attrattive turistiche e naturali ed offerta di servizi a prezzi bassi. Fra tutte le località, citata proprio la cittadina angolana:

"Ha chiese storiche, un museo d'arte contemporanea ed un outlet che ti farà sentire come nella California del Sud. In Abruzzo si può vivere in coppia tranquillamente con 1.400 dollari al mese affitto incluso"