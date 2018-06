Le case popolari Ater attendono da tempo importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza. A sostenere la denuncia dei residenti di via Caduti per Servizio è il consigliere regionale del M5S, Domenico Pettinari: "Il governatore D'Alfonso ha fatto solo promesse". Gli fanno eco i cittadini: "Siamo stati presi in giro".