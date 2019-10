Fontanelle: operativo il presidio fisso della polizia municipale - FOTO

È stato aperto nei giorni scorsi un presidio della polizia municipale in via Caduti per Servizio nel rione Fontanelle. La richiesta effettiva, spiega il sindaco Carlo Masci, che abbiamo ricevuto nel corso dei sopralluoghi effettuati a Fontanelle nelle settimane scorse era quella di avere un presidio della polizia municipale.

Il servizio viene svolto due giorni a settimana, al momento nei locali dell'associazione Insieme per Fontanelle di cui è presidente Nello Raspa. In seguito ci sarà un vero e proprio distaccamento in un locale per il quale è in corso una ricerca. Oltre al posto fisso ci sarà anche un presidio nella zona da parte degli agenti del gruppo Giona. Si sta lavorando anche sulle telecamere di videosorveglianza che arriveranno fino a 500 metri.

Le periferie della città e le zone a rischio sono tante, aggiunge Masci, e per questo motivo i vigili urbani saranno presenti anche negli altri quartieri come Zanni, San Donato, Rancitelli. La sperimentazione di questo nuovo servizio parte da via Caduti per Servizio, spiega il comandante Danilo Palestini, abbiamo deciso di non indugiare e dare una risposta immediata alle istanze dei cittadini. Il servizio si estende su 3-4 ore di mattina o pomeriggio per 2-3 giorni a settimana. Gli agenti della polizia municipale sono stati stati a Fontanelle già venerdì e sabato e di nuovo oggi e sono a disposizione per ascoltare i cittadini.

L'agente della polizia municipale che si occupa del servizio su Fontanelle, coadiuvato da 2-3 colleghi, è Umberto Gallisai .