Fontanelle: sì della Giunta al completamento della palestra polifunzionale

Stanziati dalla giunta comunale di Pescara 150 mila euro destinati al completamento della palestra polifunzionale di Fontanelle. Lo hanno fatto sapere il vicesindaco Blasioli ed il sindaco Alessandrini. La cifra permetterà di completare il progetto che prevede la realizzazione della recinzione di perimetrazione dell'area, al fine di salvaguardare l'immobile contro gli atti vandalici, ma anche alla sistemazione di parte delle aree limitrofe alla palestra, la predisposizione di impianti tecnologici attraverso il cablaggio degli impianti elettrici per l'illuminazione esterna e la realizzazione del servo scala per l'accesso delle persone diversamente abili al piano superiore della struttura.

NUOVA PALESTRA PER SAN SILVESTRO

Alessandrini e Blasioli:

“Con il progetto e la realizzazione a breve delle opere, mettiamo la parola fine ad un'attesa durato troppo tempoCi abbiamo creduto sin dal primo momento e abbiamo recuperato le risorse per portarla a termine e al più presto, con un bando ora individueremo anche un soggetto per la gestione migliore, quella in grado di assicurare la massima fruibilità per il quartiere che la aspetta da anni. Qui sarà possibile fare attività fisica, quindi è una struttura per giovani, ma anche per le famiglie e per tutti coloro che vorranno utilizzarla. L'auspicio è che diventi un vero e proprio punto di incontro che a Fontanelle serve e che di certo ci aiuterà a vincere parte dei rischi che incombono sulla vita delle periferie"

A breve, fanno sapere gli amministratori, saranno stanziati dalla Regione fondi per le case Ater di via Caduti per Servizio oltre a 3,3 milioni dei fondi per le periferie per ristrutturare e riqualificare i locali al pian terreno delle palazzine di edilizia popolare.