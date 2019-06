Fontanelle, si stacca stipite in marmo di un'ascensore: ferito un bambino

Paura questa mattina a Fontanelle, in via Caduti per Servizio 49, dove un bimbo è rimasto ferito dal distacco di uno stipite di marmo dell'ingresso dell'ascensore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Il bambino è stato trasportato in ospedale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO