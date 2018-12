Fontanelle, blitz contro gli abusivi: sgomberati alcuni alloggi popolari

Blitz interforze questa mattina a Fontanelle, in via Caduti per Servizio. Uomini della guardia di finanza, carabinieri, polizia e polizia municipale sono al lavoro per lo sgombero di quattro alloggi popolari occupati abusivamente. Presenti anche i vigili del fuoco ed un'ambulanza. Sono in corso anche le operazioni di muratura degli accessi.

Ad essere sgomberate due coppie e due donne sole che occupavano abusivamente quattro appartamenti. Una delle coppie ha sei figli e la moglie è incinta. Nessuno ha opposto resistenza. I civici interessati sono il 27.47.e 48.