Ha il foglio di via obbligatorio del Questore ma viene sorpreso 2 volte e denunciato dalla polizia

Un uomo di 38 anni è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia ferroviaria di Pescara dopo essere stato sorpreso dagli agenti della sottosezione Polfer.

Il 38enne, di nazionalità italiana, è stato denunciato per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara.

In totale il bilancio dei controlli eseguiti la settimana scorsa dal Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo parla di:

3 persone denunciate in stato di libertà;

1428 identificati;

264 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori;

100 convogli scortati;

20 pattuglie lungo le linee ferroviarie.