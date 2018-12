Il fiume Saline protetto da una scogliera di protezione per evitare le esondazioni

Grazie al loro operato, i carabinieri del Noe (Nucleo Operativo Ecologico) sono riusciti a sollecitare la messa in sicurezza di emergenza alla foce del fiume Saline dove, nelle vicinanze, è stato scoperto un sito inquinato da sostanze altamenti dannose, in particolare idrocarburi.

Per evitare il contatto con l'acqua fluviale in caso di esondazione, è stata realizzata una scogliera di protezione.

Un'azione antecedente di decespugliamento ha permesso il posizionamento degli enormi massi del peso di diverse tonnellate, provenienti da cave idonee.

I lavori hanno avuto un costo di 60mila euro.