Esonda il fiume Nora e danneggia ponte, strada interrotta a Cepagatti [FOTO]

Il maltempo caratterizzato da piogga e neve degli ultimi giorni ha ingrossato diversi fiumi sia in Abruzzo che nella provincia di Pescara.

A Cepagatti il fiume Nora è esondato nella giornata odierna, venerdì 27 marzo.

La forza dell'acqua ha danneggiato il ponte di via Maria Goia e per questa motivazione la strada di attraversamento è stata chiusa al transito in quanto non percorribile.

