Non solo Moscufo e Cepagatti, i finti carabinieri si aggirano anche per Pianella. Proprio così. È lo stesso Comune del Pescarese a darne notizia, come si legge su Facebook:

"Avviso emergenza Coronavirus. Si comunica che, a seguito di colloquio con il comandante della stazione dei carabinieri di Pianella, nessuno è autorizzato ad effettuare controlli a domicilio a causa del Covid-19. La cittadinanza, pertanto, è invitata a denunciare ed informare tempestivamente tutti gli organi preposti in caso di tentativo di accesso. Si richiede la massima condivisione".