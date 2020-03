Finti carabinieri a Moscufo per accertamenti su possibili contagi da coronavirus

Finti carabinieri a Moscufo per fare fantomatici accertamenti su possibili contagi da Covid 19 (coronavirus). L'allarme è stato lanciato dal sindaco del paese, Claudio De Collibus, che sul suo profilo Facebook ha affermato quanto segue:

“Dopo aver avuto un colloquio telefonico con il comandante della nostra caserma dei carabinieri, si porta a conoscenza che girano falsi carabinieri che chiedono di entrare per effettuare dei controlli sul coronavirus. Non è competenza dell’Arma effettuare questi controlli: non aprite a nessuno! Condividete tutti, grazie”.

Dunque a Moscufo si aggirano finti carabinieri che suonano alle porte delle abitazioni private chiedendo di entrare in casa. Ma non bisogna aprire loro per nessuna ragione.