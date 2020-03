Possibili contagi da coronavirus, finti carabinieri anche a Cepagatti

Possibili contagi da coronavirus, segnalata la presenza di finti carabinieri anche a Cepagatti dopo quanto già avvenuto a Moscufo. Il sindaco Gino Cantò ne ha dato ufficialmente notizia pubblicando questo post su Facebook:

"Avviso importante a tutti i cepagattesi. Dopo aver avuto un colloquio telefonico con il comandante dei carabinieri della nostra caserma di Cepagatti, si porta a conoscenza la cittadinanza che girano falsi carabinieri che chiedono di entrare per effettuare dei controlli inerenti il coronavirus. Non è competenza dell'Arma effettuare questi controlli: non aprite a nessuno! Condividete, grazie".