Finiti i lavori Aca sul cedimento, via D'Avalos può finalmente riaprire

Buone nuove sulla viabilità di via D'Avalos, che è rimasta chiusa fino a stamattina perché interessata dai lavori Aca per lo smottamento che si è verificato sul primo tratto della via contigua all'Aurum. Da stasera si tornerà a circolare a doppio senso di marcia.

L’intervento compiuto sul luogo dello smottamento è terminato, l’Aca ha dovuto operare a 4 metri sotto la superficie stradale ricollegando una condotta che provocava la dispersione e, di conseguenza, ha procurato il cedimento. Ora il lavoro in quel punto è terminato e nei prossimi giorni verrà ripristinato l’asfalto.

Il vicesindaco e assessore alla Viabilità e Manutenzione, Antonio Blasioli, dichiara: