Finale Lega Pro: deviazioni degli autobus TUA a Pescara

Cambia il percorso di alcune linee di autobus urbani ed extraurbani a Pescara per la finale di Lega Pro. A partire dalle 17,30 fino a fine turno, infatti, a causa della chiusura di viale Marconi per il match in programma allo stadio Adriatico Cornacchia, le linee TUA avranno le seguenti modifiche:

LINEA 3:

CAPPELLE (Terrarossa) - ... - Ponte Risorgimento – Via Conte di Ruvo – Via G.D’Annunzio – Viale Pindaro – Via Falcone e Borsellino – TRIBUNALE (e viceversa).

LINEA 21:

Servizio sospeso dopo le corse in partenza alle ore 16:40 da Zanni e da Francavilla Foro.

LINEA 7 E 7CEP:

Servizio sospeso dopo le corse in partenza alle ore 16:45 dal Terminal e 16:30 da chiesa De Laurentiis.

PESCARA–ORTONA (suburbano);

PESCARA-LANCIANO; PESCARA–GUARDIAGRELE; PESCARA-LANCIANO; CASOLI-PALENA; (extraurbano):

Direzione nord: .....SS 16-ingresso Asse Attrezzato Pescara Sud (S. Silvetro) – Asse Attrezzato – uscita Pescara Centro – uscita P.zza Italia - ......

Direzione sud: .....C.so Vittorio Emanuele II – Piazza Italia - ingresso Asse Attrezzato –immissione circonvallazione direzione Foggia – uscita Pescara sud (S. Silvestro) – SS 16 - ......