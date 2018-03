"No kids", Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti continuano le riprese tra Pescara e Francavilla

Continuano, a Pescara e dintorni, le riprese del film “No kids - Io, te e Sofia” del regista Guido Chiesa, prodotto dalla Colorado Film Production, con due noti attori nelle vesti dei protagonisti: Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi. Oggi il set, sotto gli occhi di decine di curiosi, è stato allestito alla Madonnina del Porto, nei pressi del mercato ittico. Lo staff ha lavorato alacremente per tutta la giornata.

La città fa da sfondo a una storia d’amore particolare che nei prossimi giorni vedrà come ambientazioni anche altre location cittadine. Una presenza che attira attenzione e curiosità e che rappresenta un importante volano per l'immagine del territorio. In passato, ad esempio, Pescara aveva ospitato alcuni ciak di "Il permesso - 48 ore fuori", opera seconda da regista di Claudio Amendola uscita nelle sale esattamente un anno fa (era il marzo 2017).

Si stringe sempre di più, dunque, il legame fra il mondo del cinema e la città di Pescara, che negli ultimi due anni è stata più volte scelta da produzioni italiane per film, spot e trasmissioni televisive. Ieri, invece, De Luigi e la Ramazzotti hanno girato alcune scene nei pressi dell'Aurum e in una casa privata di Francavilla al Mare. Da sottolineare che anche il ponte di Salle è stato utilizzato come location per qualche ripresa di bungee jumping.