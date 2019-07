Cronaca Centro / Via G. Carducci

Fidanzatini aggrediti in pieno centro, il capobranco è stato condannato

Il tribunale collegiale di Pescara, per i fatti dello scorso 21 ottobre in via Carducci, ha condannato il 19enne Filippo D’Aulisa a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Il giovane agì insieme ad altri tre ragazzi, tra cui un minore