Fiaccolata a Rancitelli per ricordare Marco Cervoni, c'è anche il sindaco [FOTO]

Fiaccolata a Rancitelli per ricordare Marco Cervoni, il 35enne di Penne morto nel giorno di Capodanno dopo essere stato pestato per una lite al Ferro di Cavallo. Oltre 200 persone hanno voluto presenziare all'iniziativa che si è tenuta stasera, con l'organizzazione dell'associazione "Per una nuova Rancitelli".

Tra i partecipanti c'era anche il sindaco Carlo Masci, con il gonfalone del Comune di Pescara, insieme a diversi amministratori e politici locali, tra cui il consigliere comunale Armando Foschi e il presidente del consiglio Marcello Antonelli. Non sono mancati i residenti del quartiere e il parroco della chiesa dei Santi Angeli Custodi, don Massimiliano De Luca.