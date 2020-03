Festa per un battesimo nonostante il decreto Coronavirus: sono 11 le persone denunciate, tutte di Cappelle sul Tavo

Sono undici le persone denunciate dai carabinieri di Spoltore che nella giornata di ieri durante i controlli sul territorio li hanno sorpresi a festeggiare, con tanto di musica, un battesimo nonostante il decreto del Governo per il Coronavirus. Sono tutte residenti a Cappelle Sul Tavo e stavano festeggiando in un'area all'interno di una pertinenza prospiciente un’abitazione.

Per loro è scattata la denuncia e l'ammenda fino a 206 euro, mentre qualora dovesse risultare che alcuni di loro sono positivi al Coronavirus il reato contestato potrebbe mutare e divenire più grave, fino all'accusa di contagio o epidemia colposa. Ricordiamo infatti che le persone positive al Covid19 ed in quarantena hanno il divieto assoluto di uscire di casa e che gli assembramenti sono ritenuti dagli esperti il focolaio principale di contagio per l'epidemia di Coronavirus, e per questo è stata disposta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.