Sangue, violenza e spari in un palazzo del Ferro di Cavallo: il racconto shock di una residente - VIDEO

Un racconto agghiacciante quello fatto da una residente del Ferro di Cavallo a Domenico Pettinari, consigliere regionale e capogruppo regionale del M5s, sulla questione della criminalità e del degrado in uno dei palazzi del complesso popolare in via Tavo.

Pettinari ha postato un video sul suo profilo Facebook dove racconta quanto emerso dalle parole della donna che ha due figli minorenni e che vive in un vero e proprio incubo, dal quale nonostante le segnalazioni fatte da anni non riesce ad uscire. Nel palazzo, davanti al pianerottolo della sua abitazione e lungo le scale, a qualsiasi ora del giorno e della notte infatti sono presenti tossicodipendenti che, dopo aver acquistato la dose dagli spacciatori pregiudicati che abitano nelle abitazioni popolari del palazzo, si fermano per iniettarsi le dosi rimanendo in alcuni casi anche davanti alla porta del suo appartamento, con le siringhe gettate a terra o nascoste sotto il suo zerbino.

Lungo le mura e le scale sono sempre presenti macchie di sangue, derivanti non solo dalle punture per le dosi che si praticano i tossicodipendenti, ma anche dalle violenze che a volte gli spacciatori mettono in atto per cacciarli dal palazzo, strattonandoli ed in alcuni casi lanciandoli lungo le scale e provocando loro lesioni e ferite. A volte, racconta la signora, non può rientrare o uscire liberamente perchè gruppi di tossicodipendenti si posizionano per ore davanti la porta, bivaccando o dormendo.

Pettinari evidenzia come la situazione sia insostenibile e vergognosa, ed ha annunciato di voler portare la signora ed i suoi figli davanti alle istituzioni locali ed alle forze dell'ordine per raccontare direttamente a loro l'incubo vissuto quotidianamente.

La video denuncia qui: https://www.facebook.com/domenicopettinari.M5S/videos/2220428401598619/?redirect=false