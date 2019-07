Precipita da un cantiere: grave un uomo di Montesilvano

È rimasto gravemente ferito un 45enne di Montesilvano, G.R. a seguito di una caduta all'interno di un cantiere edile a Chieti Scalo. L'uomo, per circostanze ancora da chiarire, è caduto da un'impalcatura ed ha battuto la testa durante l'impatto. L'episodio è avvenuto in via Bellini.

Trasportato in ospedale nel reparto di Neurochirugia, è in prognosi riservata per aver riportato anche la frattura della rocca petrosa con conseguente emorragia cerebrale. Indagano i carabinieri e gli ispettori della Asl.