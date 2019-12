Si ribalta con il trattore e finisce in un dirupo: grave un contadino di Carpineto della Nora

È ricoverato all'ospedale di Pescara l'anziano contadino di Carpineto della Nora, rimasto vittima di un grave incidente mentre era alla guida del suo trattore nei campi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Civitaquana, il mezzo agricolo si è ribaltato per poi carambolare in un dirupo. E' intervenuto il personale del 118 con l'elisoccorso che ha consentito il rapido trasporto di G.M, 82 anni, al nosocomio pescarese dove è attualmente ricoverato con lesioni agli arti inferiori.