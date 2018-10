Si ferisce con una mola: trasportato in elicottero a Pescara, è grave

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara un 64nne di Frisa, in provincia di Chieti, rimasto ferito a seguito di un incidente mentre stava lavorando con una mola. Per cause ancora da chiarire, si è ferito al collo ed al mento. Trasportato in elicottero dal 118 a Pescara, è stato operato d'urgenza e la prognosi è riservata. E' ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo facciale. Del caso si stanno occupando anche i carabinieri.