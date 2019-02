Travolto da un albero che stava tagliando, soccorso con l'elicottero

Un incidente si è verificato nella giornata di ieri, mercoledì 13 febbraio, in provincia di Pescara.

Nello specifico, un 55enne di Vicoli è rimasto ferito dopo essere stato travolto dal tronco di un albero che stava tagliando in un terreno di sua proprietà.

In seguito all'incidente il 55enne è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Pescara con l'elicottero.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco, intervenuti con l’elicottero. Visto che si trattava di una zona impervia non facilmente raggiungibile via terra, il personale sanitario è salito a bordo del mezzo aereo, che poi ha recuperato il ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso per tutti gli accertamenti sanitari.