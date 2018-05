Farmacie, blitz del Nas: denunciate tre persone per esercizio abusivo

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri del Nas di Pescara, per verificare il rispetto di tutte le norme, in particolare per quanto concerne la distribuzione dei farmaci. Violazioni sono state segnalate in attività di Pescara, L'Aquila e del chietino. Tre persone sono state denunciate per esercizio abusivo della professione, altre quattro invece segnalate per varie violazioni amministrative.

Le multe sono state comminate per irregolarità nella dispensazione, per la mancanza dei farmaci obbligatori ed alcune problematiche organizzative e strutturali delle attività controllate. Quando si dispensa un farmaco con ricetta rinnovabile, occorre sempre indicare il codice fiscale del cliente sottolineano i carabinieri, e le ricette devono sempre essere complete di firma del medico, data di prescrizione ed eventuali dati di esenzione. Le violazioni comportano multe e segnalazioni sia per i farmacisti che per i medici.