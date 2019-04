Farmaci trasportati abusivamente nelle farmacie di Chieti e Pescara: multe e sequestri

Farmaci trasportati senza il rispetto delle norme sanitarie e delle regole per il trasporto dei medicinali. La scorsa settimana la Guardia di Finanza di Chieti ha sequestrato 2.600 confezioni di farmaci e medicinali, comminando sanzioni per oltre 100 mila euro. L'intervento è avvenuto in un parcheggio di San Giovanni Teatino, dove il fornitore consegna i farmaci ai vari corrieri che poi li avrebbero distribuiti nelle farmacie di Pescara e Chieti.

Tutti i farmaci venivano poggiati sull'asfalto e successivamente posti in bagagliai di normali utilitarie, da personale non qualificato e non autorizzato. Sei soggetti sono stati multati per 108 mila euro, con il fermo amministrativo di 4 automezzi per varie violazioni ed il ritiro di una patente che risultava scaduta.