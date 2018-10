Tragedia sfiorata a Farindola: crolla solaio, salvata la proprietaria

Poteva finire in tragedia l'incidente capitato nel pomeriggio di oggi a Farindola, in località Villa Cupoli. Una donna di 68 anni infatti, proprietaria di un immobile disabitato da anni, era entrata nella struttura per fare un controllo, quando il solaio ha ceduto ed è rimasta bloccata in casa. E' sprofondata fino all'altezza del busto. Solo per un puro caso è rimasta illesa. Sul posto i vigili del fuoco che l'hanno recuperata. Sul posto anche i carabinieri di Penne.