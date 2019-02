Fine di un incubo per la famiglia costretta a vivere in auto

La storia che ha aperto il cuore di molti pescaresi si avvia verso un lieto fine.

In attesa di una risoluzione definitiva, Giuseppe e la sua famiglia sono ospitati per qualche giorno in un hotel situato proprio vicino al parcheggio dove hanno trascorso diverso tempo nella loro automobile, utilizzata come unico giaciglio.

Le spese di vitto e alloggio verranno sostenute da un anonimo cittadino. Ma c'è un'altra bella notizia che rende tutti felici. Una benefattrice, di nome Stefania, ha deciso di consegnare in comodato d'uso gratuito le chiavi di un suo appartamento per un lungo periodo. Intanto, grazie ai fondi raccolti da Marco Forconi, anche la polizza assicurativa della macchina potrà essere rinnovata, scongiurando il rischio di un sequestro preventivo.