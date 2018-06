Famiglia di anatre selvatiche a spasso sulla Tiburtina: salvate e liberate nella Pineta Dannunziana

Una storia tenera e a lieto fine, con protagonisti dei simpatici anatroccoli indifesi salvati da morte certa se non fosse stato per l'intervento di alcuni anonimi animalisti. Uno stormo di germani reali composto da mamma e cinque piccoli percorreva da giorni il tracciato che collega la strada comunale Piana alla palude del fiume, attraversando pericolosamente la Tiburtina con il serio rischio di essere travolti dalle auto. La prontezza e l'esperienza di qualche volontario sono stati determinanti per permettere ai volatili di raggiungere un cortile privato, al riparo da qualsiasi inconveniente.

Dopo averle accudite e nutrite, queste anatre selvatiche sono state liberate nella riserva del parco D'Avalos, habitat ideale per questa specie, ma il gesto spontaneo e lodevole ha comunque suscitato qualche polemica in quanto avrebbe infranto alcune norme legislative che vanno opportunamente interpretate. La fauna selvatica infatti, fa parte del patrimonio demaniale ed è considerata di proprietà dello Stato e la cattura, così come l'uccisione e il bracconaggio, sono reati penali. Con questo intervento risolutorio, le persone responsabili del salvataggio si sono sostituiti di fatto ai Carabinieri Forestali, ma ciò che conta è che gli animali siano sopravvissuti e possano riprodursi in un'area naturale protetta e in perfette condizioni ambientali.