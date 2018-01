Falsità ideologica in atto pubblico, uomo finisce ai domiciliari

La Polizia di Pescara ha eseguito un ordine di espiazione di pena detentiva ai domiciliari, emesso dalla Procura della Repubblica, nei confronti di Ivano Chiusi, 54enne originario di Monza e residente a Pescara.

L’uomo deve espiare una pena di 2 mesi di reclusione a seguito della condanna in via definitiva per il reato di falsità ideologica in atto pubblico commesso nel 2010 a Pescara. Il 54enne è stato tratto in arresto e condotto presso la propria abitazione, come disposto dalla competente autorità giudiziaria.

L’operazione è stata eseguita dal personale della Squadra Mobile.