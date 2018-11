Falsi annunci di lavoro a nome della Soget Trasporti: l'allarme sui social

Un falso annuncio di lavoro, pubblicato da qualche malintenzionato interessato a rubare dati e documenti personali delle potenziali vittime. La Soget Trasporti di Pescara ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale un avviso in cui si chiede agli utenti di non rispondere all'annuncio apparso sul portale Subito.it in cui si offrivano posti di lavoro nella loro azienda. Un annuncio fraudolento già cancellato e con immediata denuncia alla polizia postale:

"Perchè questa persona sta effettuando il cosiddetto Phishing (truffa attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali). Spacciandosi per noi sta chiedendo di inviargli patente, codice fiscale e foto personale. Non mandate niente se lo avete fatto correte a denunciare immediatamente alla polizia postale portando la stampa delle mail inviate e ricevute. Ogni informazione può essere utile per aiutare la giustizia a fare il suo corso"