Falsi annunci per case vacanza a Roccaraso e Tortoreto: arrestato pescarese

Inseriva allettanti annunci di case vacanza in affitto in località molto rinomate, fra le quali Roccaraso, senza però avere a disposizione alcun immobile ed intascando la caparra che le vittime dei raggiri gli inviavano tramite ricarica postepay. Per questo, un 64enne pescarese F.S. è stato arrestato dalla Polizia postale con l'accusa di truffa aggravata.

Gli annunci erano inseriti su siti specializzati del settore, e dopo aver ricevuto diverse denunce gli agenti della Polizia Postale del Compartimento Lazio hanno avviato le indagini riuscendo a rintracciare il malfattore, che viveva in un garage. La Polizia Postale avverte di mantenere la massima attenzione sugli annunci immobiliari pubblicati sul web, verificando l'indirizzo delle case vacanze proposte, le foto e diffidando di pagamenti anticipati con ricariche su carte prepagate.