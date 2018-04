Faceva da palo durante il colpo a casa di un anziano, condannato

Aveva fatto da palo durante una rapina, aiutando così due donne a introdursi in casa di un anziano per derubarlo. Ma quasi due anni dopo Elio Spinelli, 24 anni, di Montesilvano, è stato condannato dal tribunale di Chieti a quattro anni di reclusione e 2mila euro di multa per tentata rapina.

I fatti risalgono al 1° luglio 2016, quando i ladri presero di mira un 86enne a Chieti Scalo. Le due donne, fingendosi conoscenti della famiglia, riuscirono a entrare in casa dell’uomo con un pretesto, mentre il 24enne, in cortile, controllava che non arrivasse nessuno.

Quando le due riuscirono a mettere le mani nei cassetti, un vicino di casa dell’anziano, maresciallo dei carabinieri, si accorse di cosa stava accadendo. Suonò al campanello dell'appartamento e, quando le ladre se lo trovarono davanti, scapparono a gambe levate, fortunatamente senza portare via nulla dall'abitazione.

Una delle due fu arrestata. La complice, invece, riuscì a fuggire, dando uno spintone al militare dell'Arma, che cadde lungo le scale.