Lutto a Penne per la morte di Fabrizio Di Flavio, rinviata "La notte romantica dei borghi"

Lutto a Penne per la prematura scomparsa di Fabrizio Di Flavio, morto all'età di 53 anni.

Di Flavio, da sempre impegnato nella comunità del capoluogo vestino, era molto conosciuto e organizzatore di corsi ed eventi in ambito sportivo, in particolare basket e nuoto.

Proprio per il rispetto nei suoi confronti e di conseguenza per la tragedia che ha colpito la comunità pennese, l'amministrazione comunale ha deciso di sospendere gli eventi ludici previsti per oggi, sabato 22 giugno.

Dunque l'evento in programma, "La Notte Romantica dei Borghi" è stata rinviata. Il sindaco Mario Semproni e l’amministrazione comunale esprimono "profondo cordoglio alla famiglia Di Flavio per la prematura scomparsa dell'indimenticabile Fabrizio".