Fabbrica di fuochi d'artificio illegale: maxi sequestro di polvere nera nel Pescarese

Nonostante l'azienda fosse chiusa dal mese di marzo, l'attività di produzione di fuochi artificiali e botti per il capodanno era ripresa, arrivando al sequestro di 850 kg di polvere nera esplosiva. Importante operazione della squadra amministrativa della questura di Pescara assieme ai carabinieri che ha portato anche alla denuncia dei soci del titolare della fabbrica, deceduto di recente, per fabbricazione illegale di materiale esplodente.

La polvere pirica avrebbe permesso di confezionare almeno quattro tonnellate di fuochi pirotecnici. Durante il periodo natalizio i controlli delle forze dell'ordine sono serrati nel settore dei fuochi pirotecnici, al fine di contrastare le attività abusive o che comunque non rispettano le normative vigenti, per tutelare i cittadini ed evitare incidenti anche potenzialmente gravi soprattutto ai danni di bambini. Per questo, il consiglio è di mantenere la massima attenzione sia al momento dell'acquisto che durante l'utilizzo di giochi e fuochi pirotecnici.