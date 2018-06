EX ONMI, finisce l'era dell'incompiuta: al via i lavori di riqualificazione

Finisce l'era di un'altra incompiuta cittadina. Sono iniziati infatti i lavori di riqualificazione dell'ex ONMI, in via del Circuito. Il cantiere, costato circa 1,2 milioni di euro, permetterà di ospitare la sede di Pescara Gas e la nuova sede della Protezione Civile Comunale.

Alla consegna del cantiere erano presenti fra gli altri il vicesindaco ed assessore Blasioli e il sindaco Alessandrini. Il vicesindaco ha ricordato:

“Parliamo di una storia lunga e di un recupero attesi da anni. Da Opera Nazionale Maternità e Infanzia, dal 1990, invece, al Comando della Polizia Municipale che l’ha utilizzata fino al 2002. Poi a causa di indispensabili lavori di risanamento strutturale e di adeguamento degli impianti tecnologici il Comando è passato nella vicina Scuola Media “Michetti”. Da allora alcuni dei lavori sono stati compiuti, ma non sono risultati però sufficienti al ripristino funzionale dell’immobile rimasto in stato di abbandono. Con la consegna dei lavori daremo a Pescara Energia una sede funzionale e fruibile dall’utenza, ad oggi divisa in più edifici, accorpando negli altri spazi la sede del Centro Operativo Comunale, della Protezione Civile comunale e delle associazioni di protezione civile, un lavoro iniziato dall’ex vice sindaco Enzo Del Vecchio, che io ho portato avanti con forza e determinazione"

I lavori dovranno terminare entro un anno.