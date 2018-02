Ex Fea terra di nessuno: degrado, prostitute e spacciatori

Ex Fea nel degrado assoluto, fra rifiuti, erbacce e soprattutto prostitute, spacciatori e sbandati che soprattutto di notte occupano l'area che di fatto diventa terra di nessuno. E' la denuncia del capogruppo al Comune di Forza Italia Antonelli e del consigliere di Fratelli D'Italia Pastore che chiedono interventi immediati da parte della Regione e del Comune, rispettivamente proprietaria e gestore dell'area lungo la riviera nord.

I cancelli restano aperti anche di notte, per garantire un posto auto ai residenti e agli avventori dei locali del lungomare, ma è proprio di notte che, stando anche al racconto dei residenti, all’interno dell’ex Fea accade di tutto, dalla presenza delle prostitute allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, senza dimenticare i vandali che imbrattano i ruderi. I segni del degrado si vedono poi al mattino dove, proprio a ridosso dei ruderi, si trova di tutto, dalle lastre di legno e ferro ricoperte dalla ruggine ai copertoni di gomme, alla plastica, e all’erba lasciata alta anche un metro, facile nido per ratti e insetti, e tutt’attorno un quadro di un degrado desolante, un quadro che i residenti del lungomare nord vedono ogni giorno e che oggi non è più accettabile. La situazione è talmente grave che lo stesso direttore della Attiva, Massimo Del Bianco ha escluso la possibilità di inviare le proprie unità operative per un’opera di bonifica che richiede ben altri mezzi e che risulterebbe, al momento, pericolosa per il proprio personale

Antonelli e Pastore auspicano l'arrivo di ruspe e uomini per la bonifica e messa in sicurezza immediata dell'area, con la possibilità di valutare l'abbattimento delle costruzioni ormai in condizioni precarie.