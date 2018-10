Tassi di interesse da usura, assolti 2 ex dirigenti della banca Caripe

Antonio Di Matteo e Antonio Tarozzi, ex dirigenti della banca Caripe, sono stati assolti dall'accusa di usura per due prestiti, dal valore complessivo di 400mila euro, erogati tra il 2009 e il 2013 a due imprenditori con tassi d'interesse che, per l'accusa, erano superiori alle soglie di legge.

Lo ha deciso, al termine del rito abbreviato, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Pescara.

Tarozzi e Di Matteo sono stati assistiti dagli avvocati Domenico Russi, Gianni Falconi e Claudia Di Matteo. L'apertura di credito in favore della gestione dell'attivita' d'impresa era stata concessa ai due imprenditori, a partire dal primo trimestre del 1998, dall'Agenzia numero 2 della Caripe di Pescara.