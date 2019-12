Se ne andavano tranquillamente a spasso, ma non potevano farlo: arrestati

Se ne andavano tranquillamente a spasso, ma non potevano farlo: sono stati così arrestati per evasione due pescaresi già noti alle forze dell'ordine. Si tratta del 30enne C.G, con reati in materia di stalking e contro il patrimonio, e del 48enne C.M., con reati in materia di stupefacenti e contro la persona e il patrimonio.

Ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo hanno individuato e controllato i due in via Caduti per Servizio. Riscontrato che entrambi non potevano trovarsi lì in quel momento, dovranno adesso rispondere del delitto di evasione.