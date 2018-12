Circolo privato funge da discoteca, scoperta evasione fiscale per 150mila euro

Un circolo privato che in realtà svolgeva pienamente l'attività di discoteca evandendo così oltre 150mila euro.

Questo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Pescara in un locale di Città Sant'Angelo.

Alla fine di una attenta ricostruzione, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno accertato che la qualifica di circolo privato, attribuita all’attività, aveva solamente lo scopo di sottrarre a tassazione ingenti profitti, mentre nella realtà mascherava l’esercizio di una vera e propria impresa commerciale, i cui redditi avrebbero dovuto essere assoggettati alle comuni regole di tassazione.

Come spiegano le Fiamme Gialle, «le associazioni non lucrative, quali possono essere i circoli privati, per le loro peculiari finalità, godono, infatti, di regimi fiscali di favore, ma, molto spesso, vengono artatamente utilizzate unicamente quale schermo giuridico per evadere/eludere le imposte, facendo sottoscrivere agli ignari frequentatori del “circolo” delle tessere che impropriamente attribuiscono loro la qualità di socio».

Alla conclusione degli accertamenti, che hanno consentito di dimostrare l’abuso giuridico della figura di ente non commerciale, attraverso l’utilizzo della documentazione acquisita alla verifica e l’applicazione di percentuali di ricarico sugli acquisti di merci destinate alla somministrazione, si è proceduto a qualificare, fondatamente, nell’alveo dell’impresa commerciale, l’attività esercitata dal circolo privato che, di fatto, è risultata essere una normale discoteca con annesso bar, con la constatazione a carico dei gestori della sottrazione al Fisco di oltre 150mila euro, sia ai fini dell’Iva che delle imposte dirette.

La discoteca oggetto di questo controllo fiscale è la medesima che nello scorso mese di novembre era stata già ispezionata dalla Guardia di Finanza per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo, svolto con l’ausilio di unità cinofile della Compagnia, aveva permesso di accertare violazioni in materia fiscale, lavorativa e di diritti d’autore. Ma soprattutto era stata accertata la commissione di reati spaccio di sostanze stupefacenti, che, segnalate all’autorità di pubblica sicurezza. per gli aspetti di competenza, avevano determinato l’emissione da parte del Questore di Pescara di un’ordinanza di sospensione della licenza per 90 giorni.