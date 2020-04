Si è giustificato dicendo: "Sto andando in ufficio", ma doveva rimanere in quarantena. Denunciato a Pescara un professionista 50enne che, nonostante fosse sottoposto a isolamento domiciliare per un caso di coronavirus in famiglia, se ne andava tranquillamente in giro per la città.

Gli agenti della squadra volante, diretti da Davide Zaccone, lo hanno sorpreso in centro durante uno dei controlli a tappeto effettuati in questi giorni di ponte festivo.

A nulla sono valse le motivazioni dell'uomo, che ha spiegato alla polizia di doversi recare nel suo studio per un lavoro urgente. Avendolo beccato fuori casa, cosa per lui assolutamente vietata, non hanno potuto fare altro che denunciarlo.