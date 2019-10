Evade dai domiciliari, teatino arrestato dalla polizia a Pescara

Un 66enne di Chieti, R.G., è stato arrestato dalla polizia di Pescara per evasione e condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima che è stato celebrato in data odierna.

L'uomo era sottoposto ai domiciliari nella propria abitazione di Ripa Teatina, ma nonostante ciò se ne andava tranquillamente a spasso per il centro di Pescara. Sabato mattina, infatti, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” lo hanno sorpreso in corso Vittorio Emanuele.

Il teatino era insieme ad altre 3 persone. Dopo essere stato sottoposto a controllo, i poliziotti hanno scoperto che non poteva trovarsi lì e, di conseguenza, lo hanno ammanettato.