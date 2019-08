Evade dai domiciliari, arrestato sull'autostrada Pescara-Roma

Un 45enne filippino, E.P.P.J, è stato arrestato dalla polizia stradale lungo l'autostrada A25 Pescara-Roma, durante un controllo straordinario. L'uomo è stato fermato dagli agenti a bordo della propria auto nei pressi di Pratola Peligna, mentre viaggiava in direzione della Capitale.

Dal controllo in banca dati è emerso che il filippino era sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari e, nella circostanza, non è stato in grado di fornire alcuna documentazione che giustificasse la sua libera circolazione.

Le successive verifiche, compiute in collaborazione con i Carabinieri di Lecce, hanno consentito di accertare che il 45enne da alcuni giorni si era allontanato arbitrariamente dal luogo della detenzione domiciliare, facendo perdere le proprie tracce, e nei suoi confronti il Tribunale di Lecce aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico di sostanze stupefacenti, tipo shaboo.

Così il 45enne è finito nuovamente in manette.