Se ne andava a spasso ma era ai domiciliari: ora è finito in carcere

Un 25enne di Pescara, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato stamane dalla Polizia in via Caduti di Nassiriya. L'uomo, infatti, pur essendo ai domiciliari se ne andava tranquillamente in giro.

Per tale ragione è finito in manette con l'accusa di evasione. Dopo le formalità di rito, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo lo hanno portato in carcere.

Il giovane verrà anche denunciato per aver cercato, una volta fermato, di sottrarsi al controllo da parte della polizia.