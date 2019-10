Lutto cittadino a Cappelle sul Tavo per la scomparsa di Ettore Spalletti

Il Comune di Cappelle sul Tavo ha proclamato per domani, sabato 13 ottobre, una giornata di lutto cittadino per la scomparsa di Ettore Spalletti che nel 1940 nacque nel paese in provincia di Pescara.

Domani si svolgeranno i funerali dello scultore e pittore morto ieri nella sua casa di Spoltore all'età di 79 anni.

Questo quanto si legge nella pagina Facebook del Comune di Cappelle sul Tavo:

«Affranti per l’improvvisa scomparsa del nostro amato compaesano scultore e pittore. Ettore Spalletti, artista contemporaneo di fama internazionale, a cui la nostra cittadina ha dato i natali, il sindaco di Cappelle Sul Tavo, Lorenzo Ferri, e l’amministrazione comunale, si uniscono al dolore della famiglia Spalletti e porgono la loro riconoscenza a uno dei personaggi emblematici che ha elevato il nome di Cappelle Sul Tavo e ha contraddistinto a livello internazionale la nostra cittadina dal punto di vista artistico-culturale».

Spalletti, maestro del Novecento, pittore e scultore, esponente dell'arte concettuale, si è impegnato fin dagli anni '70 in una ricerca incentrata su emozione e colore. Le sue opere, come riferisce l'Adn Kronos, sono state presentate a Documenta di Kassel (1982, 1992), alla Biennale di Venezia (1982, 1993, 1995, 1997) e in numerose mostre personali in sedi prestigiose. Nel 2014 la più completa retrospettiva della sua opera è stata allestita in una sede triplice, al Maxxi di Roma, ala Gam di Torino e al Museo Madre di Napoli.