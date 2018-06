Eternit sul tetto dell'ex Tribunale: sì della Giunta ai lavori di smaltimento

Saranno rimosse entro la fine dell'anno le coperture in eternit dell'ex Tribunale di Pescara, in Piazza Alessandrini. Lo ha fatto sapere l'assessore Di Carlo, dopo il sì della giunta allo stanziamento di 250 mila euro necessari per l'intervento sul tetto con una nuova copertura.

"Si tratta di un intervento atteso da anni, previsto con fondi regionali, che ci consentirà di rimuovere le attuali lastre in eternit, sostituendole con una copertura in laminato. Fino ad oggi abbiamo monitorato l’attuale copertura, perché tutti i parametri ne consentissero il mantenimento senza rischi in attesa dell’intervento, entro la fine dell’anno potremo finalmente operare, ponendo fine ad una situazione legata alla realizzazione del fabbricato che prima ospitava gli uffici giudiziari. Le operazioni non richiederanno la chiusura dello stabile, dove oggi c’è il Mediamuseum, ma verrà garantita la messa in sicurezza del cantiere e la possibilità di continuare la normale attività anche con il cantiere”