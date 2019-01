"Paga o facciamo vedere il filmato a tua moglie", coppia finisce in manette

Ricatti hard: un 34enne e una 30enne sono stati arrestati nel Pescarese per estorsione, all'uomo contestato anche il reato di furto aggravato. Sotto la minaccia di un finto video (che in realtà non c'era), gli avventori accettavano di pagare qualche centinaio di euro