Estorsione ai commercianti di Pescara, arrestate 5 persone

I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque pescaresi, coinvolti in un’attività di estorsione nei confronti di alcuni commercianti di Pescara nonché in reati di furto e spaccio di stupefacenti.

Per l’esecuzione del provvedimento, fin dalle prime luci dell’alba, è stato dispiegato un dispositivo di oltre 15 militari, con ausilio di unità cinofile.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 10,30 di oggi presso la sede del Comando Provinciale, in via Cincinnato 5.